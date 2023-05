Sanremo investe mezzo milione nella lotta agli incendi tra linee tagliafuoco, vasche e una piazzola per elicotteri (foto)

In vista dell’estate l’allerta siccità tiene sempre alta l’attenzione sul rischio incendi e il Comune di Sanremo gioca d’anticipo investendo 500 mila euro in lavori utili per agevolare il lavoro delle squadre chiamate a spegnere le fiamme nei boschi dell’entroterra.

Grazie ai fondi del PSR (Piano Sviluppo Rurale) al capitolo anti incendio, Palazzo Bellevue e Consorzio Monte Bignone hanno portato a termine interventi utili per la sistemazione delle linee tagliafuoco e per l’implementazione dell’infrastruttura utile all’anti incendio di terra e aerea. Un nuovo capitolo degli interventi voluti dall'amministrazione Biancheri e portati avanti grazie alla collaborazione con il Cosorzio.

La viabilità forestale è stata migliorata con i lavori per la pulizia e l’allargamento delle piste tagliafuoco nelle località Marzocco, Parà e Acque Nere, mentre per l’approvvigionamento è stata realizzata una vasca di accumulo acqua utile sia per gli elicotteri sia per i soccorsi di terra. I mezzi aerei avranno a disposizione anche un’area per l’atterraggio. Lavori anche per la distribuzione idrica con l’installazione di quattro idranti sulla condotta di Perinaldo.

Una serie di lavori portati a termine nelle ultime settimane per farsi trovare pronti quando, inevitabilmente, l’innalzarsi delle temperature comporterà anche un serio rischio di incendio in un entroterra che spesso ha fatto la spiacevole conoscenza delle fiamme e del loro effetto devastante sulla macchia mediterranea.