Diano Marina: pizzicato ai giardini con 100 grammi di hashish colpisce un Carabiniere, arrestato

Un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini dello spaccio, di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato nella zona dei giardini pubblici a Diano Marina dai militari con addosso 98 grammi di hashish, ha reagito colpendo uno dei due con una gomitata e tentando di fuggire.

Fermato, oltre alla detenzione di droga, stamattina in tribunale ad Imperia per la direttissima, è stato anche giudicato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 28enne, difeso dall’avvocato Ramadan Tahiri, si è scusato affermando che al momento del fermo era sotto l’effetto dell’alcol. Per lui il giudice ha disposto l’obbligo dimora in un comune veneto con la madre e ha dato il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.

La discussione del caso è stata rinviato al 4 ottobre.