In CNA Imperia nasce 'turismo.im': “Le esperienze in un click”

Trovare le esperienze che rendano un soggiorno speciale, viverle su una cartina inquadrandola col cellulare e vedere cosa viene proposto usando la realtà aumentata, scrivere le proprie esigenze ed attendere le risposte delle strutture che in pochissimo tempo proporranno una offerta di soggiorno ritagliata sulle esigenze del turista: tutto questo in “turismo.im”.

Questa è la soluzione, dal titolo “Le esperienze in un click”, composta di tre elementi perfettamente integrati che CNA Imperia presenterà al TTG Travel Experience di Rimini, nell’area speech dedicata a CNA, la fiera del turismo più importante in Italia, il 12 ottobre.

“Oggi è proprio la definizione di “Turismo esperienziale” che identifica al meglio le tendenze del turismo attuale ovvero: non più solo luoghi da vedere, ma soprattutto cose da fare, esperienze da vivere a stretto contatto con le realtà locali, ed il nostro territorio è ricco di aziende e strutture pronte a proporre un modo diverso, unico, intelligente il vivere questa nostra terra - commenta Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia - nel turismo esperienziale “l’esperienza” è il fulcro, il cuore della nostra vacanza. Oggi gli Ospiti ricercano il Genius Loci, vale a dire il carattere di un luogo, la particolarità che lo rende diverso, unico e riconoscibile rispetto ad altre destinazioni, oggi i viaggiatori sono alla ricerca di nuovi “paesaggi culturali” dove incontrare persone vere con le quali poter condividere un’esperienza, partecipando attivamente e in prima persona alle attività locali, vivendo momenti di vita quotidiana del territorio che visitano, andando a scavare nelle tradizioni, negli usi e nei costumi. Se lo scopo del turista dei vecchi tempi era semplicemente quello di tornare a casa riposato e rilassato, oggi desidera qualcosa più: tornare a casa arricchito, soddisfatto, divertito, cambiato. Il turismo esperienziale si rivolge a target ben precisi, è un turismo che pensa per nicchie e offre esperienze componibili su misura, originali e nuove, uniche e adatte alle esigenze del visitatore. Noi, come CNA, siamo da tempo impegnati su questo fronte proponendo esperienze non banali ma che lascino qualcosa di indimenticabile ed utile a chi le vive”.

“Il progetto, nato da una chiacchierata con l’amico Graziano Poretti (Presidente coordinatore di Unione CNA Comunicazione e Terziario Avanzato), si compone di tre elementi - aggiunge Vazzano - un motore di ricerca per esperienze su territorio, fruibile da Internet, sia per esperienze da scegliere singolarmente, sia per pacchetti gestiti da tour operator locali, una loro rappresentazione in realtà aumentata su pianta della provincia, utile per attività di marketing in fiere, uffici iat, nei singoli alberghi ecc., il booking al contrario, “viegiu”, disintermediato (senza provvigioni) dove il turista indica le proprie esigenze che vengono inoltrate alle strutture. Abbiamo voluto creare un sistema per una offerta completa che possa vedere il nostro territorio come destinazione turistica, con tutto quello che comporta. Raccogliere e strutturare esperienze, promuoverle, trasformare l’interesse in presenze turistiche. Questo lo scopo di turismo.im”.

“Siamo naturalmente in una fase di partenza ed il sito presenta contenuti dimostrativi, ma nei prossimi giorni inizieremo a prendere i contatti con associati che, siamo certi, abbiano interesse in questa iniziativa per portare a Rimini un’idea in piena crescita. Naturalmente è un progetto che, in ogni caso, è aperto a tutti, basta compilare la form su “turismo.im” per partecipare ed essere contattati” conclude il direttore di CNA Imperia.

Il progetto è realizzato e coordinato dalla Due Metri di Arma di Taggia in collaborazione con Artar, ditta estone, per la parte di realtà aumentata e la Skull Joke Production per la parte fotografica e video.