Carenza di personale tra i corrieri Gls in provincia: i pacchi non arrivano e clienti salgono sulle barricate

Sono moltissimi, i residenti della nostra provincia che attendono da giorni pacchi ordinati on line e che dovrebbero essere consegnati dal corriere Gls. Secondo fonti ben informate, infatti, lo spedizioniere internazionale avrebbe carenza di personale per ragioni non note e, nonostante la buona volontà e l’abnegazione dei pochi corrieri che stanno girando la provincia in lungo e in largo, non riescono a completare le moltissime consegne da fare.

Il magazzino di Pontedassio della Gls è strapieno e, in molti tra i nostri lettori ci hanno chiesto lumi sulla situazione. Abbiamo provato, da venerdì scorso, a chiamare la sede Gls di Imperia, dove risponde una registrazione e non si riesce mai a parlare con un operatore. Inutile tentare di chiamare il numero verde nazionale, visto che è un risponditore automatico.

Ci sono clienti che attendono la merce da oltre 10 giorni e, secondo i diversi numeri di tracciabilità che i clienti possono visionare sul web, i pacchi sono nella sede di Imperia da tempo ma non vengono consegnati. Molti clienti del corriere stanno cercando di rivolgersi ai venditori (anche loro adirati per la situazione) in modo da poter andare a recuperare i pacchi direttamente in magazzino. Ma anche questa sembra un’operazione difficile da mettere in atto.

Una situazione incredibile e che è accentuata dal periodo festivo e che sta mettendo in difficoltà venditori di tutta Italia e i clienti di questi ultimi che non ricevono la merce. In taluni casi, soprattutto per materiale che sarebbe stato necessario proprio per il ponte di Ferragosto, in molti hanno anche annunciato possibili querele.