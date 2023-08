Abusi sul demanio marittimo, la guardia costiera restituisce a Sanremo un'area di 1000 mq (Foto)

Nella mattinata di ieri, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, impegnati nei quotidiani controlli dell’operazione “Mare Sicuro” sul corretto utilizzo del demanio marittimo, hanno provveduto allo sgombero, con contestuale restituzione al pubblico uso, di un’area demaniale marittima della superficie totale pari a circa 1000 mq in una spiaggia libera attrezzata del comune della città dei fiori.

L’area risultava, infatti, abusivamente occupata mediante l’installazione di numerosi ombrelloni e lettini, in una percentuale ampiamente maggiore rispetto a quanto consentito dalla normativa regionale in vigore in materia di disciplina di spiagge libere attrezzate. Le numerose attrezzature balneari sono state rimosse e poste sotto sequestro e i trasgressori deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di “abusiva occupazione di spazio demaniale”.

L’attività in parola rientra nell’ambito della più vasta azione di vigilanza e controllo che la Guardia Costiera espleta giornalmente a tutela di tutti gli utenti del mare sulla libera fruizione del demanio marittimo, talvolta occupato impropriamente per scopi commerciali e, pertanto, sottratto al libero uso dei cittadini e dei turisti.