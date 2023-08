I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia continuano a monitorare l'incendio boschivo divampato giovedì mattina a Villatella, frazione della città di confine.

Le fiamme, che sono sotto controllo, hanno avvolto la vegetazione in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere ma per fortuna non hanno raggiunto abitazioni anche grazie all’immediato intervento di un elicottero e del canadair.

Gli uomini del 115 presidieranno l'area durante la notte.