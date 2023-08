Trenino di luci in cielo, da Seborga avvistata la costellazione di satelliti Starlink

E' stata avvistata, ieri sera, a Nord del cielo sopra a Seborga la costellazione di satelliti Starlink.

Chi stava guardando lo spazio alla ricerca delle Pleadi o delle stelle cadenti, ha invece potuto ammirare Starlink, una costellazione di satelliti che girano costantemente nella nostra orbita in colonna, come se fosse un trenino, per fornire una copertura Internet globale ad alta velocità soprattutto alle aree rurali o isolate, dove la connettività è scarsa o inesistente.

Solitamente difficile da vedere a occhio nudo, il 'trenino satellite', che si innalza a un’altitudine di circa 550 chilometri dalla Terra e ha un costo di circa 10 miliardi di dollari, ieri è stato avvistato in diverse città della Liguria e d'Italia.