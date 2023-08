Notte blu a Vallecrosia, scattano i divieti di sosta e transito sul lungomare

Cambia la viabilità in occasione della manifestazione "Notte blu" che si terrà questa sera a Vallecrosia.

Sul lungomare Marconi, nel tratto compreso tra via I maggio e via Rattaconigli, vi sarà il divieto di sosta a partire dalle 15 di oggi, 12 agosto, (controllare gli orari di inizio del divieto delle diverse zone) fino all'1 di domani, 13 agosto, a tutte le categorie di veicoli eccetto quelli necessari per l'allestimento della manifestazione.

Scatta, inoltre, il divieto di transito dalle 18 di oggi, 12 agosto, all'1 del giorno successivo sempre sul lungomare Marconi, nel tratto compreso tra via I maggio e via Rattaconigli.