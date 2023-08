Sanremo: proseguono senza sosta i controlli sul conferimento dell'immondizia, altre 4 multe

Anche mercoledì sera nuovi controlli di Polizia Municipale e Rangers d’Italia, sul conferimento dell’immondizia nel centro di Sanremo.

Con qualche situazione di criticità che, purtroppo è sempre presente, sono state elevate quattro sanzioni ad altrettanti cittadini e attività, che non hanno seguito le regole del conferimento dei rifiuti. Sono stati anche identificati 10 codici dai sacchetti dell’immondizia, che saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti.

Le verifiche sono state messe in atto, in particolare nelle zone centrali della città, con ulteriori controlli nelle zone degli ecopunti. Questo perché, è stato notato, in molti hanno la brutta abitudine di ammassare i sacchetti dopo la chiusura che, per quello di piazza Muccioli, è fissata alle 23.30.