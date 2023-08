Mercato del venerdì e code: traffico in tilt a Ventimiglia (Foto)

Traffico in tilt a Ventimiglia. Turisti stranieri, soprattutto francesi, questa mattina, hanno preso d’assalto il mercato del venerdì nella città di confine a 'caccia' dei prezzi più convenienti. Lunghe code si sono così create in entrata e in uscita da Ventimiglia che hanno bloccato la viabilità della città.

Tanti i turisti, che sono giunti anche con il treno, per fare un giro tra i banchi allestiti sul lungomare e intorno ai giardinetti pubblici approfittando della bella giornata di sole. Sarà sicuramente una boccata d’ossigeno per i commercianti, per i bar e i ristoranti ma la presenza di tante persone sta creando disagi a residenti e lavoratori che con difficoltà, sia in auto che a piedi, stanno cercando di attraversare la città.

Vi sono rallentamenti anche sull’Autostrada dei Fiori. Dalle prime ore di questa mattina sull’A10 si sono già registrate code tra la barriera e lo svincolo del confine di Stato a Ventimiglia per il traffico intenso. A causa degli spostamenti dei vacanzieri estivi in vista del ponte di Ferragosto, in direzione Italia si è, infatti, formata una coda di due chilometri.