E' morta Michela Murgia: nei giorni scorsi la polemica con l'Amministrazione di Ventimiglia

È morta all’età di 51 anni la scrittrice Michela Murgia. Aveva un tumore ai reni e lo aveva raccontato, nel maggio scorso, in un'intervista al Corriere della Sera.

A giugno, invece, si era poi sposata "in articulo mortis" con Lorenzo Terenzi, attore, regista e musicista. Alcuni giorni fa la Murgia aveva attaccato l’Amministrazione comunale di Ventimiglia, etichettandola come da ‘Regime fascista’, dopo che il sindaco Flavio Di Muro aveva istituito un servizio di vigilanza privata all'ingresso del cimitero per impedire ai migranti di usare i bagni e le fontane.

Il primo cittadino, in seguito alle dichiarazioni, aveva invitato Michela Murgia nella città di confine, per vedere con i suoi occhi quello che succede. Di Muro aveva sottolineato come la situazione meriti rispetto e attenzione senza dimenticare la malattia della Murgia, augurandole infatti di superare le difficoltà.