Sanremo: cagnolona e suoi cuccioli partoriti alla stazione, l'associazione Leidaa "Non ridateglieli"

Torna d’attualità il caso della cagnolona, che viveva con un clochard e che aveva partorito sei cuccioli in un anfratto della stazione ferroviaria di corso Cavallotti a Sanremo.

Ad intervenire è Letizia Balsamo, presidente ‘Leidaa di Michela Brambilla’ della nostra provincia: “Siamo stati contattati da una volontaria che si era recata dai Carabinieri per denunciare i maltrattamenti a cui aveva assistito da parte del clochard nei confronti della cagnolona che, attualmente si trova con i cuccioli all'Enpa”.

La presidente Balsamo evidenzia come esista anche una denuncia di un’altra persona che aveva assistito ai maltrattamenti: “All’atto, di fronte ai Carabinieri – prosegue – le è stato detto che il clochard aveva ricevuto il foglio di via da Sanremo perchè violento verso le persone. Ho personalmente provveduto ad inviare le denunce alla Asl 1 per un sequestro preventivo ma, pare che siano propensi a ridare al clochard sia cagnolona che i cuccioli”.

Dall’associazione viene evidenziato come i cuccioli non siano ‘chippati’: “Quindi non sono del clochard – termina – e allora perché ridarglieli. Ma questo vale anche per la cagnolona che tornerebbe nelle mani del suo aguzzino. Chiediamo maggiore attenzione sul caso e che cagnolona e i suoi cuccioli non vengano restituiti”.