E' morto a 83 anni Peppino Gagliardi: molte le sue partecipazioni al Festival di Sanremo

Peppino Gagliardi, in una foto di Pablo Rossi, con Peppino Di Capri e Milva

E' morto a Roma a 83 anni, compiuti nel maggio scorso, Peppino Gagliardi. Ne dà notizia l’agenzia Ansa. Gagliardi è stato protagonista a cavallo tra gli anni '60 e '70 ma capace di lasciare il segno anche in quelli successivi.

Fu protagonista in diverse edizioni del Festival di Sanremo e, anche per la città dei fiori i ricordi per gli appassionati della musica leggera.

Gagliardi viveva da tempo a Roma e la notizia della sua scomparsa è stata data ieri sera dal musicista Gianni Aterrano con un post su Facebook.