A settembre via alla messa in sicurezza del torrente Argentina: i primi lavori e il progetto per il nuovo ponte

Tra settembre e ottobre prenderà il via la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure. L'iter dell'opera, in capo a Regione Liguria, procede anche se con lieve ritardo rispetto a quanto previsto. L'ultima volta, si era parlato di quest'opera il 21 ottobre quando gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, insieme alla consigliere regionale Chiara Cerri incontrarono i sindaci Mario Conio di Taggia e Giorgio Giuffra di Riva Ligure (LINK). Settembre, via ai primi lavori

Entro poche settimane si entrerà nel vivo dei lavori: a fine mese si arriverà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto che in questa prima fase interesserà i lavori nel solo tratto compreso tra il ponte dell'Aurelia e il ponte della pista ciclabile. Regione punta a veder partire i lavori al più tardi entro fine settembre, salvo sorprese dalle verifiche in corso. L'intervento prevede il rifacimento degli argini che comporteranno anche un allargamento del letto del torrente Argentina. I lavori, importanti in primis sotto il profilo della messa in sicurezza, comporteranno alcuni cambiamenti radicali per il territorio.

Conseguenze: alberi da abbattere e chiusura del sottopasso Verranno tagliati 45 alberi che si trovano sugli argini. C'è in essere un accordo tra Regione e Comune di Taggia: per ogni albero rimosso ne saranno piantati due in un'area indicata dall'ente locale. L'altra grande modifica riguarderà la viabilità. Infatti, oltre al rifacimento della ciclabile fluviale tabiese è prevista anche l'eliminazione del sottopasso di collegamento con la darsena di Arma di Taggia. La strada si interromperà prima di arrivare sotto il ponte della ciclabile. Non solo foce del torrente Argentina

Sono allo studio anche alcuni interventi per l'area a monte del torrente, nel tratto che dal ponte dell'Aurelia prosegue verso nord. Zona in cui è già in programma, con avvio entro il 2023, il consolidamento dei tratti, adiacenti al muro crollato e ricostruito, all'altezza del ponte antico a Taggia, un'opera da 1.2 milioni di euro. A questo si aggiungeranno ulteriori lavori di messa in sicurezza da definire. Demolizione e ricostruzione, il progetto affidato a Rolando Tornando alla foce del torrente, settembre sarà un mese importante anche per il futuro del ponte della ciclabile. Il progetto è nelle mani dell'ingegnere sanremese Gianni Rolando e la Soprintendenza ha avvallato la procedura di demolizione e ricostruzione. Il prossimo mese permetterà di avere una visione di quello che sarà il futuro collegamento tra i due comuni.