Sanremo: quanto costa andare al mare? La media è simile a molte zone ma sotto Puglia e Sardegna

La Puglia è la regione, secondo le cronache nazionali, ad avere i prezzi più alti per il classico ombrellone con due lettini (o sdraio) con punte di 80 euro al giorno, seguita dalla Sardegna con 60.

Come va, invece, a Sanremo? Senza alcun dubbio, come confermatoci da Confcommercio, gli aumenti ci sono stati per potersi adeguare all’aumento delle spese, che si può notare nella carrello ogni giorno. L’aumento, secondo quanto evidenziato dall’ente camerale, varia da 5 al 15% e non sono stati pochi i clienti che hanno ridotto le loro presenze in spiaggia, arrivando in vacanza con un budget limitato, che deve fare i conti con il soggiorno e le altre spese.

Uno dei fattori che ha ridotto gli incassi degli stabilimenti balneari (oltre al maltempo di giugno), è stato sicuramente quello relativo alla drastica riduzione delle vacanze brevi, da due o tre giorni. E le testimonianze arrivano ai gestori direttamente dai clienti: “Trascorrere un breve lasso di tempo al mare – dicono – pensando ai lunghi viaggi in auto sull’autostrada ormai impossibile da percorrere, ci tengono lontani dall’estremo ponente. Le code che abbiamo dovuto subire in occasione dei ponti primaverili ci hanno decisamente scoraggiato”.

In molti hanno più volte evidenziato di fermarsi, arrivando da Piemonte e Lombardia, nella zona a Levante di Savona, magari spendendo qualcosina in più ma andando a risparmiare su benzina e autostrada. C’è poi, come sempre, anche il lieve calo che si è registrato per le scelte più esotiche o comunque più ‘lontane’, che i clienti hanno snobbato durante il Covid e nel post pandemia, per ovvie ragioni.

Ma i prezzi? Sono simili a quelli di altre zone con un ombrellone e due lettini che, non in prima fila, vanno dai 25 ai 40 euro, con una media che, quindi, si attesta intorno ai 35, tenuto conto di qualche picco che arriva anche a 50 euro. Per quanto riguarda invece le spiagge libere attrezzate, queste hanno prezzi imposti.