Pnrr, presidente Toti, “grazie a ministro Fitto per primo e tempestivo confronto che regioni chiedevano da tempo

"Voglio ringraziare il ministro Fitto per questa riunione tempestiva. A mia memoria, questa è la prima volta che ci confrontiamo con un governo sul Pnrr. Lo dico essendo stato uno dei sostenitori del governo Draghi, ma è dal governo Conte che, come Regioni, lamentiamo il mancato coinvolgimento nella programmazione del Pnrr, cosa che invece, con tutte le difficoltà del caso, il ministro Fitto sta facendo. Per questo penso che la giornata di oggi sia, se non una pietra miliare, almeno l’inizio di un percorso di confronto più complessivo su tutti i fondi europei attraverso la Conferenza delle Regioni”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto alla riunione tra il ministro agli Affari Europei e al Pnrr Raffaele Fitto e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome sul Pnrr.

Presenti all’incontro anche gli assessori regionali alla Sanità Angelo Gratarola, all’Urbanistica Marco Scajola e alle Infrastrutture e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone.