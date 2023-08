Sanremo: acqua torbida e maleodorante dai rubinetti nell'immediato entroterra, le proteste degli utenti

Il problema acqua è noto a tutti e, anzi, il fatto che si sia arrivati quasi a metà agosto senza rubinetti a secco è già un successo, tenuto conto delle scarse precipitazioni e delle falde che risultano in gran parte semivuote.

Ma, tra i problemi economici di Rivieracqua e le difficoltà in cui devono lavorare gli operai dell’azienda per sopperire alle mancanze relative ad anni di scarsa manutenzione, da Sanremo ci arriva un ulteriore problema evidenziato in alcune zone della città, in particolare sulle immediate alture.

Diversi residenti, che vivono tra le frazioni di San Bartolomeo e Gozo ma anche nella vallata del Tinasso, ci hanno segnalato acqua in alcuni casi torbida e, in altri, maleodorante. Il fatto, in alcuni casi, si protrae da circa un anno e, i residenti di Gozo lo hanno più volte segnalato.

“Abbiamo fatto reclamo – ci hanno detto - ma nessuno ci ha mai risposto. Siamo un gruppo di abitanti di Gozo e tutti abbiamo la stessa problematica. Il fatto è insopportabile, anche perché paghiamo per un servizio mentre nessuno ci risponde nemmeno al telefono”.

Il problema acqua, la principale risorsa per ognuno di noi, è sicuramente uno dei più sentiti per chiunque. E, effettivamente, vedere uscire acqua torbida o maleodorante dai rubinetti, crea disturbo a chiunque tenuto conto che, più o meno che sia, la bolletta viene regolarmente pagata. Ci auguriamo che, questo difficile periodo legato all’approvvigionamento e alla qualità dell’acqua, possa finire al più presto.