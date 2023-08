Perinaldo: incendio vicino al lago 'Funtanin', in azione anche l'elicottero

Incendio questa mattina a Perinaldo in una zona vicina al lago 'Funtanin'. Le fiamme hanno interessato due fasce in una zona boschiva, ma non si sono mai avvicinate alle abitazioni della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari anti incendio. Necessari anche alcuni lanci con l'elicottero.

Dopo qualche ora di lavoro le fiamme sono state domate e sono iniziate le operazioni di bonifica.