Pulizia strada provinciale della Valle Argentina: Di Fazio tira le orecchie a Scajola "Non si può aspettare"

Triora 'tira le orecchie' alla Provincia per la pulizia della Strada Provinciale 548. In una lettera, inviata dal sindaco del paese, Massimo Di Fazio, al presidente Claudio Scajola, si ringrazia l'ente sovracomunale per il contributo dato per la pulizia delle strade comunali ma allo stesso tempo si sollecita un intervento urgente sulla principale arteria che collega la Valle Argentina con la costa.

Triora come molti altri paesi dell'entroterra ha aderito ad una convenzione con la Provincia, ottenendo circa 32mila euro, una somma destinata alla pulizia delle strade. Una somma che copre, in parte, le spese vive sostenute per lo sfalcio, la pulizia strade e cunette sul territorio comunale. Una operazione che nel paese delle streghe viene fatta grazie all'impiego di volontari e soprattutto con l'ausilio della trincia dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea.

"Giusto ringraziare la Provincia per il contributo assegnato al nostro paese ma non si può aspettare oltre per la Strada Provinciale 548 - spiega il sindaco Di Fazio - Noi, entro metà luglio avevamo già proceduto alla pulizia e quindi alla messa in sicurezza dei tratti di viabilità di nostra competenza, con grande impegno di volontari, cooperative e ditte private".

"Spiace però constatare come non ci sia stato lo stesso impegno da parte della Provincia. - analizza il primo cittadino - Non possiamo aspettare settembre o ottobre per la pulizia della SP 548 perchè i flussi di turisti che percorrono questa strada ci sono adesso e non tra qualche mese. Oggi la strada principale è ancora completamente da decespugliare: le erbacce infestanti invadono parte della carreggiata. Così, si vanificano gli sforzi dei comuni per il rilancio turistico della Valle Argentina. In più, la mancata pulizia della vegetazione costituisce un serio pericolo per la viabilità".