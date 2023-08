Politica. Gianfranco Catania è il nuovo commissario UDC per il comprensorio dianese

In vista del 2024, anno in cui si andrà al voto per il rinnovo di moltissime amministrazioni comunali in ben 28 Comuni imperiesi, oltreché per le elezioni europee e probabilmente anche per le elezioni provinciali, l'UDC sta definendo l'organigramma dei suoi referenti politici sul territorio.

“Considerato che la vasta area del dianese comprende le cittadine di Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Diano Marina, Diano Castello e che tra queste le prime tre andranno al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali nel maggio dell'anno prossimo - dichiarano dall'UDC locale - in accordo col segretario regionale Umberto Calcagno, abbiamo nominato il Gianfranco Catania come commissario UDC dei Comuni del comprensorio dianese. Il suo ruolo importante lo vedrà impegnato a rappresentare l'UDC sui territori e a dialogare con le rappresentanze politiche presenti, in particolare del centrodestra, per addivenire ad una proposta elettorale coerente con i valori e i principi fondanti del partito per il raggiungimento del maggior benessere di vita degli abitanti”. “Catania - concludono - è persona molto attenta e sensibile alle esigenze dei cittadini che abitano nei Comuni di Cervo, San Bartolomeo al Mare e Diano San Pietro conoscendo molto bene il territorio e l'ambiente dove opererà, e si mette a disposizione molto volentieri di chiunque volesse contattarlo al numero 351 9926808”.