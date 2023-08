Sanremo: Bravo Jazz e Rock in the Casbah insieme per lo storico live del Grupo Compay Segundo (Video)

Le terrazze di San Costanzo si apprestano a vivere questa sera un grande momento culturale con il Son Cubano del Grupo Compay Segundo. Attesissimo headliner che l’associazione Fare Musica per il decennale di Bravo Jazz ed il 24° anno di Rock in The Casbah ha inserito nel programma a cavallo delle due manifestazioni.

Occasione unica per seguire un’ensemble di straordinari musicisti capitanati dal nipote del compianto Compay, già presente nella registrazione del capolavoro “Buena Vista Social Club” 26 anni fa.

L’unione tra un luogo “costruito” da una bomba nel 1944 è una musica che rimase quasi sepolta durante l’embargo di Cuba ha in se tutti i connotati della magia.Il "son" continua a rafforzare la sua popolarità e la sua importanza attraverso il Grupo Compay Segundo, gli ambasciatori delle musiche del leggendario Francisco Repilado Muñoz (più noto come Compay Segundo) scomparso nel 2003.Da vent’anni a questa parte la Cuba di Guantanamera, di El Manisero e di Hasta Siempre Comandante ha dovuto fare i conti con il "son" e il best-seller Chan Chan di Compay Segundo, uno di quegli artisti della terza età che nel marzo del 1996 il chitarrista-compositore-produttore statunitense Ry Cooder riunì nei polverosi studi di registrazione dell’Egrem nel Centro dell’Avana per incidere quell’esplosivo materiale sonoro entrato nella storia della musica cubana, della world music e anche dei docu-film sotto il nome Buena Vista Social Club (BVSC).L’autentico boom del Buena Vista Social Club scaturì dopo film di Wim Wenders con lo stesso titolo del fortunatissimo e premiatissimo (anche un Grammy) album.Il tour estivo 2023, dopo una estate 2022 meravigliosa, oltre ai classici "son" evergreen, sarà il nuovo album "Vivelo" il leit motiv per ballare, ascoltare dal vivo la storia cubana.Il concerto è in programma alle 21.30 in piazza San Costanzo, nel cuore della Pigna. Il "grupo" verrà anticipato da una sapiente selezione musicale a cura di Wir Ium e presentato come sempre da Simone Parisi, in arte Radiomandrake.