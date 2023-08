Ventimiglia: bimbo rischia di annegare in mare, salvato dal personale del 'Marco Polo'

Attimi di grande apprensione questa sera, intorno alle 19.15, sul lungomare di Ventimiglia.

Un bimbo di 8 anni ha rischiato di annegare nello specchio d'acqua di fronte al ristorante 'Marco Polo'. Lo staff dello stabilimento ha sentito le sue urla e il titolare Diego Pani si è subito gettato tra le onde per recuperare il piccolo.

“Eravamo fuori dall'orario di salvamento - racconta Pani - io stavo riposando in vista della serata di lavoro, ma ho sentito le urla del bambino e dei suoi amici che, invece, erano riusciti a rientrare nonostante la corrente. Mi sono buttato in mare e l'ho recuperato, poi il nostro bagnino Leon, ancora presente in zona, si è gettato per aiutarmi”.

Una volta riportato a riva il bimbo non ha mostrato particolari conseguenze e si è allontanato dalla spiaggia senza la necessità di ulteriori cure.

“Approfitto dell'accaduto per ricordare ai bimbi e alle loro famiglie che il mare è una cosa molto seria - conclude Pani - noi che facciamo questo mestiere da molti anni ne conosciamo i rischi, ma chi invece è meno esperto può sottovalutarlo”.