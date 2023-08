Pontedassio: scontro tra un furgone ed uno scooter in via Nazionale, due feriti in ospedale

Scontro tra un furgone ed una moto, questa mattina poco dopo le 11 in via Nazionale a Pontedassio nella zona del centro commerciale.

Due i feriti, tra cui un uomo di 70 e una donna di 60 anni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Pontedassio.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale ad Imperia, in codice giallo di media gravità. Il transito sulla strada statale del Colle di Nava ha subito lievi rallentamenti per consentire i soccorsi.