Arma di Taggia: palma in fiamme tra la ciclabile e un parcheggio, danni alle auto

Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera ad Arma di Taggia per una palma in fiamme tra la pista ciclabile e il posteggio di Area24.

Il rogo ha completamente distrutto la pianta provocando danni anche ad alcune auto posteggiate.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto in modo che le fiamme non si espandessero ulteriormente.

I successivi rilievi serviranno per comprendere le cause dell'incendio e la sua eventuale natura dolosa.