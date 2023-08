Imperia, terminati i lavori della nuova bretella di Caramagna: sabato 5 agosto l’apertura

Sono in via di conclusione i lavori di realizzazione della nuova bretella stradale di Caramagna a Imperia. Il taglio del nastro per la nuova infrastruttura, con la successiva apertura al traffico, è in programma sabato prossimo, 5 agosto, alle ore 10.

L’intervento a Caramagna è stato finanziato con fondi del Ministero per la Coesione Territoriale per un importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro. Era stata l'allora Ministro Mara Carfagna, ospite del sindaco Claudio Scajola a Imperia, ad annunciare il finanziamento dell’opera.

I lavori, iniziati a fine gennaio, hanno visto la progettazione e la direzione lavori degli ingegneri Giovanni Rolando e Stefano Negro e sono stati eseguiti dall’impresa Giuggia Costruzioni Srl di Villanova Mondovì.

L’intervento ha visto la realizzazione di un nuovo tronco stradale in sponda destra del torrente Caramagna, tra Regione Marte e la rotonda esistente su via Giuseppe Airenti, che permette il collegamento stradale con l’entroterra sia della val Caramagna che della val Prino.

L’intervento consente inoltre di deviare il traffico pesante fuori dal borgo di Caramagna, che ad oggi presenta una sezione stradale ridotta.

A completamento dei lavori sono stati realizzate asfaltature per oltre 5 mila metri quadrati a monte e a valle della nuova bretella.

“Arriva a compimento un’opera che era attesa da molto tempo, il cui iter si era interrotto da più di dieci anni. C’è stata la volontà dell’Amministrazione di inserirla tra le priorità presentate al Governo e la progettualità è stata premiata da un apposito e significativo finanziamento. Grazie a questa nuova bretella ci saranno sicuri benefici per il traffico della zona e, di conseguenza, sulla sicurezza stradale. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno lavorato e seguito la sua realizzazione”, commenta il sindaco Claudio Scajola.