Ventimiglia: sferra calci e pugni alla sua vittima per rapinarlo, arrestato dalla Polizia

Chiede le elemosine ma poi sferra calci e pugni alla vittima, per rapinarlo. E’ accaduto sabato scorso, sul lungomare di Ventimiglia. Un uomo di 57 anni, avvicinato dal mendicante, gli stava consegnando una sigaretta ed alcuni spiccioli quando è stato brutalmente aggredito, rimanendo ferito ad una mano e ad una gamba.

Per fortuna era presente un testimone che ha allertato una pattuglia volante del Commissariato che, provvidenzialmente, in quel momento perlustrava una via limitrofa. Lo straniero, un 30enne marocchino, dopo avere chiesto soldi e una sigaretta, con una azione improvvisa e imprevista ha colpito la vittima, appropriando del suo borsello e fuggendo poco dopo.

In pochi secondi gli agenti, non appena appreso quanto accaduto, hanno fermato il responsabile del reato, trovato in possesso del marsupio alla vittima, contenente un centinaio di euro, documenti ed effetti personali. Il colpevole è risultato di nazionalità marocchina ed è stato riconosciuto. E’ stato arrestato per rapina e il giudice ne ha disposto la custodia in carcere, anche per i suoi precedenti (era anche sottoposto all’ordine di espulsione).

Il maltolto è stato restituito al legittimo proprietario.