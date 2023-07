Sanremo: oggi la discussione sul regolamento per gli animali, tre emendamenti dal Consigliere Moreno

Dopo quello presentato dal Consigliere di opposizione Luca Lombardi, altri tre emendamenti arrivano per il regolamento per la tutela e benessere degli animali in approvazione al prossimo consiglio comunale ha proposto tre emendamenti. Li ha presentati l'esponente della maggioranza, Ethel Moreno.

“Con il primo emendamento chiedo che venga eliminato l’articolo che introduce la possibilità, nella nostra città, che vi siano i 'cani di quartiere' che hanno il diritto di vivere e girare liberi in città. Si tratta di una previsione che contrasta con la lotta al randagismo e che porterebbe a problematiche di sicurezza delle persone, di controllo, di pulizia della città oltre che in contrasto con le norme del Regolamento che prevedono che i cani di proprietà debbano essere sempre condotti nei luoghi pubblici e aperti al pubblico al guinzaglio” dichiara il consigliere comunale Ethel Moreno.

“Con il secondo emendamento – prosegue - chiedo che venga modificata la norma sulla fauna selvatica prevedendo il divieto di alimentare piccioni e gabbiani, non di proprietà, in aree sia pubbliche che private in conformità al divieto generale di fornire cibo agli animali selvatici per motivi di salute, controllo numerico e igiene”.

“Infine con l’ultimo emendamento chiedo che venga ridotta la sanzione pecuniaria fissa in misura di 500 euro che verrebbe applicata a tutti i proprietari dei cani che non abbiano con sé una museruola, senza distinzione di tipologia di razza, con la conseguenza che se il proprietario di un cane di piccola taglia viene fermato, ad esempio mentre passeggia nelle vie cittadine, e da un controllo risulta non aver portato con sé la museruola, verrebbe multato con una sanzione di euro 500, sanzione sproporzionata a seconda delle situazioni”.