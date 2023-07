Ventimiglia: ascensore pericolosamente aperto in un condominio, la protesta dei residenti (Foto)

Alcuni residenti di un condominio di corso Limone Piemonte a Ventimiglia, lanciano un grido d’allarme per una situazione di pericolo che sanno vivendo:

“In seguito ad un disservizio dell'ascensore – ci scrivono - ci siamo ritrovati quanto dimostra in foto e sono passati già tre giorni dalla segnalazione alla ditta di manutenzione. Pericolo perché nel condominio ci sono bambini, ma anche di disservizio per chi abita ai piani alti. Il condominio ha 5 piani ed è abitato anche da anziani e, in questo periodo di grande caldo, è pericolosissimo fare le scale. Grazie dell'attenzione e speriamo in una risoluzione immediata della situazione”.