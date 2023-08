Camporosso: vanno a sbattere con l'auto sulla provinciale verso Dolceacqua, due donne ferite (Foto e Video)

Vanno a sbattere con l’auto contro il muro, in corso Italia a Camporosso, nei pressi del cimitero sulla strada provinciale 64 verso Dolceacqua e si feriscono gravemente al volto.

L’incidente è avvenuto alle 16.20 e le due donne, entrambe lituane e di 59 anni, hanno riportato diverse ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Azzurra della Val Nervia.

Sono state estratte dall’auto e portate in ospedale, in codice giallo di media gravità. Sulla provinciale si sono registrate lunghissime code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche Carabinieri e Polizia.