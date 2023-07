Speciale Weekend: le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio il fine settimana in provincia di Imperia

Come per il weekend scorso, visto il numero sempre più elevato di eventi nella nostra provincia, cerchiamo di proporvi quelli, a nostro avvisto, più interessanti. Iniziamo appunto con il segnalarvi gli appuntamenti da non perdere di quest’oggi, sabato29 luglio.



Due spiccano tra tutti: ‘RDS Summer Festival’ a Sanremo e l’Agosto Medievale a Ventimiglia.

Ana Mena, Francesca Michielin, Aaron, Cioffi, gIANMARIA: sono i cinque artisti di portata nazionale e internazionale che questa sera saliranno sul palco allestito in piazzale Carlo Dapporto per la seconda serata della tappa sanremese dell’RDS Summer Festival. Presentatori saranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. L'ingresso è gratuito con prenotazione sul sito dell'evento (sotto i 16 anni sarà necessaria la presenza di un maggiorenne). Per agevolare l’accesso alla location dell’evento sarà potenziato il servizio bus con fermate dedicate ogni 20 minuti dalle 17 sino alla fine del servizio alle 2 circa. È stata infatti potenziata la linea 13 ‘Sanremo-Taggia’ (e ritorno) che passerà all'interno del Mercato dei Fiori a Bussana e accanto al parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia. Il consiglio è quello di lasciare l’autovettura al parcheggio della stazione di Taggia e prendere il bus per raggiungere Sanremo o al Mercato dei Fiori (via Quinto Mansuino 12, Valle Armea) e recarsi alla fermata del bus che insiste su via Frantoi Canai (lato Levante) per prendere il bus e raggiungere Sanremo.



A Ventimiglia Alta torna l'Agosto Medievale. Animazioni, costumi, taverne, abiti e giochi a tema porteranno indietro nel tempo residenti e turisti: il tema dell'edizione 2023 è l'epoca di Renata Savoia Lascaris (1534-1587). Questa sera vi sarà il Raduno della Permissione nel centro storico dalle 21 con il corteo storico in via Garibaldi, la benedizione del palio marinaro, l'offerta del cero in cattedrale e lo spettacolo con giochi di bandiera. Domani, domenica 30 luglio, invece, sempre nel centro storico dalle 21, andrà in scena la Notte de la contesa con la cerimonia di ingresso, il giuramento e il Campo de li giochi in piazza Colletta, competizione tra Sestrieri in vari giochi medievali come, per esempio, il tiro alla fune.



Passiamo alle rappresentazioni teatrali di oggi:



La terza edizione dell’Albintimilium Theatrum fEst si conclude oggi alle 21 nel Teatro Romano di Ventimiglia con Tullio Solenghi e Corrado Bologna protagonisti di ‘Don Chisciotte’. Un viaggio tra le pagine del Don Chisciotte, attraversando le innumerevoli vicende grottesche e metafisiche, comiche e stralunate, che Miguel de Cervantes distribuisce in un libro fra i più grandi di ogni tempo. Corrado Bologna, guida il pubblico incontro a Don Chisciotte, dialoga con Tullio Solenghi che dà voce sia a Don Chisciotte che a Sancio Panza: il cavaliere e lo scudiero, il matto e il savio, che spesso si scambiano le parti.

Sempre nella città di confine, nella splendida cornice dei Giardini Botanici Hanbury, va in scena il primo appuntamento della rassegna ‘HanburycheSpettacolo! 23’ con ‘Ultima fermata… Speranza’, saggio finale del diciannovesimo corso di recitazione di ‘Liber Theatrum’. Uno sguardo a 360° disincantato e senza ingenuità su ciò che ognuno di noi vorrebbe fosse patrimonio e bagaglio indispensabile e costante della propria esistenza e che, nonostante le contrarietà e gli inconvenienti della vita, nessuno dovrebbe e vorrebbe mai perdere.



Ci spostiamo a Bordighera dove la compagnia di Improvvisazione Teatrale ‘DettoFatto’ di Torino mette in scena questa sera ai Giardini Winter ‘Divano-Storia di un'amicizia’, commedia improvvisata in atto unico. Quattro amici, ognuno con un’emozione dominante, si ritrovano in casa sul divano di uno dei quattro per un motivo dato dal pubblico. La situazione è quella tipica delle commedie, ma dietro ognuno si celano sentimenti nascosti (paura, rabbia, tristezza, disgusto).



Sempre nella città delle palme la Compagnia Teatro X Monet/Teatro delle Dieci, sarà protagonista questa stasera e domani ‘Magiargè e altre Storie dal Mare’, spettacolo itinerante con partenza dalla Rotonda di Sant’Ampelio. Originali personaggi in costume guideranno il pubblico nel cuore di Bordighera, dal mare al suo antico borgo, alla scoperta della leggenda della bella principessa-schiava, tra testimonianze di pescatori, pirati, santi protettori e uomini e donne che hanno reso Bordighera una città unica per patrimonio culturale e bellezze naturali.



Ma fioriscono anche gli appuntamenti con la musica classica come quelli proposti dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo sul Sagrato Chiesa dei S.S. Giuseppe e Antonio Taggia questa sera a Arma di Taggia e al Santuario Monte Calvario di Imperia domani sera. L’ensemble matuziano propone lo spettacolo ‘Viaggiar Danzando’ con musiche di Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. L’ingresso è libero.



E poi ci sono le Sagre che sono un po’ l’asso pigliatutto di ogni estate. Partiamo da quelle sulla costa: a Borgo Fondura di Imperia è in programma una serata all’insegna del buon cibo, della buona birra, con raffinati cocktails e tanta buona musica a cura del Dj King Luca Aschero.

La Sagra dei Rebatta Buse è quella in programma in piazzale Olimpia a San Bartolomeo al mare, per due sere all’insegna del divertimento e della buona musica con stand gastronomici per accontentare tutti i palati.

La frazione Sasso di Bordighera allestisce come da tradizione una sagra enogastronomica e danzante.

Spostandoci nell’entroterra a Dolceacqua terra banco la ‘Sagra dei Frescicei’ (frittelle di verdura).

Nella frazione Villa Viani di Pontedassio è di scena (oggi e domani) la 44ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini. La ‘Sagra dei ravioli’ è quella in programma a Seborga una serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Fabio Cozzani’ e in località Verdeggia a Triora una serata gastronomica e musicale con i ‘Ciansunier’.



Ecco il meglio della giornata di domenica 30 luglio.

Occasione unica questa sera per assistere all’unica data italiana estiva di una leggenda del jazz internazionale: Billy Cobham. L’evento si svolge nell’ambito della rassegna ‘Unojazz&Blues’ in programma al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Classe 1944, batterista, percussionista e compositore statunitense innovativo e dal talento straordinario, ha collaborato con i più grandi musicisti del mondo come Horace Silver, Miles Davis, Randy e Michael Brecker, Carlos Santana, George Benson, Stanley Clarke.



Altro importante avvenimento sono i tradizionali festeggiamenti di Sant’Erasmo di Taggia che quest’oggi entrano nel vivo. A partire dalle 8.00 la tradizionale fiera sul lungomare di Arma. Il programma proseguirà con la posa in mare di una corona d’alloro a Sant’Erasmo degli abissi (ore 15.30); la Santa Messa officiata dal Vescovo Mons. Antonio Suetta, davanti al sagrato della chiesa in via San Giuseppe (ore 17); e la tradizionale processione (ore 18) accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Torna anche il tanto atteso spettacolo pirotecnico, alle 22.30, con i fuochi d’artificio in onore di Sant’Erasmo. La serata si concluderà con la musica di Master DBJ che farà ballare il pubblico giovane e meno giovane sulle hit del momento, in piazza Tiziano Chierotti.



Ultimo giorno per assistere ad un appuntamento della rassegna ‘Terre di Confine – Perinaldo festival’: oggi alla 12.00, nella Chiesa di San Nicolò, si esibiranno gli allievi delle masterclass di strumento ad arco dell’Orchestra del Perinaldo Festival con le musiche del M° di Ezio Bosso, scomparso nel 2020.



‘Un Amore così Grande’ è il titolo del concerto lirico in programma al Castello dei Doria di Dolceacqua con la soprano Claudia Sasso, cantante originaria di Bordighera ormai nota a livello internazionale, attualmente impegnata a Berlino in qualità di solista nell’Ensemble Piano Pianissimo e in quello della Hagel’s productions per numerose produzioni operistiche e concertistiche in territorio tedesco. Claudia sarà accompagnata al piano dal maestro Antonio Puntillo. L’attrice Maura Amalberti sarà la voce narrante.



In ultimo segnaliamo un evento particolare: la 1ª edizione dell’’Imperia Cocktail Week’, una manifestazione iniziata giovedì scorso e che si concluderà oggi. Si tratta di un evento unico che ha come obiettivo quello di far conoscere la qualità del bere miscelato che la città può offrire. Sono 28 i locali che hanno aderito alla manifestazione, dalla Galeazza al Prino, un modo anche questo per unire la città in occasione del Centenario. Ogni locale aderente, riconoscibile grazie all’adesivo esposto, proporrà due ricette esclusive per l’evento, una alcolica e una alcool free. Per l’occasione sarà attivo anche un servizio pullman gratuito dalle ore 19 all’una che permetterà di spostarsi in totale sicurezza per tutta la città.



Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo