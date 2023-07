Genova: in mattinata è arrivato nella Rems di Prà Luca Delfino il killer di Antonella Multari (Video)

Dopo un via vai durato tutta la notte, Luca Delfino è arrivato poco dopo le 7 alla Rems di Pra', la residenza dove sarà detenuto per sei anni e mezzo dopo aver lasciato il carcere di La Spezia, dove si trovava per aver accoltellato l'ex fidanzata Antonella Multari.

Delfino è stato scortato dalla polizia penitenziaria che in pochi minuti lo ha portato all'interno della struttura. Il suo arrivo si è trasformato in un evento mediatico, da giorni diversi giornalisti e troupe televisive stazionavano all'esterno della Rems, tanto che ieri il direttore sanitario Paolo Rossi aveva lanciato un appello contro il circo mediatico .

Ad attenderlo non solo il personale e gli altri detenuti della struttura, ma anche i cittadini che vivono a pochi passi dalla Rems, spaventati per quelle che considerano non adeguate misure di sicurezza della struttura, da dove la settimana scorsa un detenuto era evaso, per fare ritorno circa 24 ore dopo.

"L'ho trovato tranquillo, dal punto di vista sanitario è un ingresso come un altro", ha commentato il direttore sanitario a La Voce di Genova.