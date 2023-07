Questa sera, in occasione del ‘Carnevale estivo’ di Vallecrosia, sarà previsto il divieto di sosta (con rimozione forzata) per tutti i veicoli sul lungomare Marconi, da via 1° Maggio al confine con Bordighera.

Il divieto sarà attivo dalle 19 all’una di notte. Negli stessi orari è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli.