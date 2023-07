Formazione: approvata nuova programmazione Iefp, stanziati oltre 11 milioni di euro

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola ha approvato e varato la nuova programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il triennio 2024/2027, finanziati con uno stanziamento di 11 milioni e 760 mila euro.

“Con questa programmazione – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – proseguiamo il potenziamento dell’offerta formativa nella nostra regione, che vede percorsi sempre più diversificati, capaci di garantire un’offerta formativa sempre più puntuale e coerente con le esigenze del mercato, e che vede investimenti crescenti da parte di Regione Liguria. In questa legislatura la direzione è stata chiara: percorsi sempre più articolati e mirati per dare agli studenti maggiori possibilità e opzioni formative differenziate, con più indirizzi anche all’interno dello stesso contesto formativo. Una pianificazione che sta dando risultati concreti: secondo i dati ALFA del maggio 2023, alla fine del triennio di Istruzione e Formazione Professionale quasi l’82% degli studenti o risulta occupato o prosegue gli studi, confermando come questi percorsi diano risultati concreti sia in termini di lavoro che dal punto di vista del contrasto alla dispersione scolastica. Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale ha come obiettivo lo sviluppo di competenze in base alle richieste provenienti dal mercato del lavoro: imprese, organismi formativi e amministrazione regionale lavorano fianco a fianco, in modo coordinato in modo da creare formazione di qualità, sempre più mirata, che generi occupazione in tempi rapidi”.