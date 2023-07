Val Roya sempre martoriata: i lavori previsti per tre notti ma il semaforo c'è anche di giorno

Vengono annunciati tre giorni di senso unico alternato con il tanto ‘odiato’ semaforo all’imbocco della galleria di Airole e, invece, l’impianto viene lasciato attivo anche negli ultimi due giorni, arrivando così a cinque, con ovvi disagi per chi transita.

Stiamo parlando dei lavori che Anas aveva annunciato all’interno della galleria di Airole, sulla statale 20 della Val Roya, che tanti problemi ha creato a chi si muove nella zona dietro Ventimiglia, da ben 6 anni. Gravi problemi e ritardi nei collegamenti, che si sono ulteriormente acuiti dall’ottobre del 2020, quando la tempesta ‘Alex’ bloccò il passaggio in valle, ancora chiuso per le note vicende del tunnel sul Tenda.

E, nelle ultime ore sono ulteriormente cresciute le proteste da parte di residenti, trasportatori e ovviamente anche dalle amministrazioni dei comuni che si trovano in Val Roya. I lavori all’interno della galleria di Airole sembrano infiniti e, questa volta, Anas ne ha annunciati alcuni di adeguamento, chiedendo pazienza agli automobilisti per tre giorni, dal 24 al 26 di luglio nelle ore notturne tra le 22 e le 5 con la presenza dei movieri.

Ma, sia ieri che oggi, nel corso della giornata è rimasto il semaforo e sono così scattate le proteste, anche in funzione dell’annuncio di altri cinque giorni di lavori, previsti da lunedì a venerdì prossimi, questa volta di giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19. In questo caso è stata annunciata la presenza del semaforo o dei movieri.

La protesta che arriva dalla Val Roya, martoriata negli ultimi tre anni per la chiusura sul Tenda e ‘rallentata’ da sei ad Airole, sembra trovare pochi riscontri. I residenti, ma anche le amministrazioni, vedono il versante francese praticamente rimesso a nuovo e in poco tempo mentre, su quello italiano, per la sola galleria di Airole, i lavori sembrano non finire mai.

In attesa di buone nuove per il transito sul colle (ormai sembra inevitabile lo slittamento al 2024) nella parte bassa della ‘Roya’ si dovrà combattere ancora con i sensi unici alternati e con le code.