Ventimiglia, situazione idrica a Bevera. D’Andrea: "Verrà effettuato uno studio di fattibilità" (Foto)

"In questi primi mesi da consigliere di minoranza, ho avuto modo di approfondire alcune problematiche, già riscontrate e da me accuratamente appuntate durante la campagna elettorale, che attanagliano da troppo tempo le nostre frazioni. Nelle ultime settimane mi sono particolarmente dedicata allo studio della situazione idrica di Via alla Stazione a Bevera, frazione di Ventimiglia, e, di comune accordo con il geometra Valenzisi, amministratore del Condominio Irriguo di Montepozzo, ho depositato una richiesta d’incontro al sindaco e all’assessore delegato al ciclo delle acque Milena Raco, per discutere la questione" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza di Ventimiglia Cristina D’Andrea.