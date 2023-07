A Sanremo nasce la fondazione “L'Uomo e il Pellicano ETS”: la presentazione a Villa Nobel (foto)

Grande partecipazione al battesimo della fondazione “L'Uomo e il Pellicano ETS” di Alberto Guglielmi Manzoni, nel giardino di Villa Nobel di Sanremo.

Rappresentanti di varie categorie professionali, nonché alcuni imprenditori e membri di club service del territorio, hanno apprezzato il programma della serata. Dopo un aperitivo, gli ospiti hanno seguito con interesse le parole del fondatore Guglielmi Manzoni, emozionato e felice per l’evento, e gli intermezzi musicali del duo Cristina Noris e Vitaliano Gallo che hanno eseguito brani del repertorio di operetta.

L'organizzazione della Prime Quality, che da anni gestisce Villa Nobel, ha garantito il buon esito della serata.



Una serata “intensa e leggera” come ha detto qualche partecipante, nel corso della quale Guglielmi Manzoni ha parlato della natura e degli scopi culturali e filantropici della neonata fondazione narrando anche, in modo avvincente, di Alfred Nobel a Sanremo e del premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875-1965), cui idealmente si ispira il neonato ente del terzo settore: il medico-missionario Albert Schweitzer è stato un esempio di dedizione al prossimo.

Pastore e teologo cristiano protestante, studioso di filosofia e organista, ha deciso di curare i lebbrosi in Africa (a Lambaréné, nel Gabon) e, oltre a loro, i tanti animali feriti che gli venivano portati, compresi i pellicani. “Il pellicano poi - precisa Guglielmi Manzoni - è un animale carico di simboli e suggestioni: col suo lungo becco, con cui si perfora il petto e nutre i piccoli irrorandoli col proprio sangue, rappresenta proprio il sacrificio estremo e la totale dedizione agli altri. In ambito religioso, non a caso, simboleggia Cristo stesso”.