Santo Stefano al Mare, la meta imperiese preferita dagli influencer

Santo Stefano al Mare, un borgo tante vacanze… anche per gli influencer. Lo scorso week end, infatti, per le vie del paese, sono stati riconosciuti e fermati per far selfie Gaia Cascino, Mattia Fisio e Michele Molteni. Influencer con decine di migliaia di follower che hanno scelto Santo Stefano al Mare come meta per il fine settimana. “Una grande soddisfazione che il nostro borgo attiri giovani con tanto seguito sui social - afferma la Consigliera Comunale Giorgia Corradi -. La promozione del nostro territorio è fondamentale, la presenza di influencer non può che migliorare e divulgare ulteriormente l’immagine di Santo Stefano al Mare. Il nostro borgo sta crescendo, sia come bellezza, sia come attrattività. Questo non può che incidere positivamente sull’economia del paese”.