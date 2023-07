'Prevenire è meglio che curare': l'Unione Italiana Ciechi lancia una campagna per la vista

Con lo slogan ‘Prevenire è meglio che curare’ l'Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus-ETS della sezione territoriale di Imperia, nel giorno di commemorazione della sua benefattrice Bianca Maria Veneziani di Sanremo nel quinto anno dalla sua dipartita (27 luglio 2018), annuncia la campagna di prevenzione della vista riservata ai bambini dai 3 agli 11 anni che, patrocinata dall'Asl 1 imperiese e col contributo dei Lions club La Torre e Lions club Imperia Host, inizierà a settembre 2023.

Le visite saranno effettuate dall'ortottista genovese Renata Schembri nel laboratorio appositamente realizzato con ingenti sforzi nella sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS–ETS di Imperia in Via T. Schiva n. 56, avranno cadenza mensile e saranno gratuite per la cittadinanza. I primi controlli ortottici avverranno sabato 2 settembre previo appuntamento da fissare contattando lo 0183292809 oppure 3472754456.

Lo screening della vista per ambliopia e strabismo è raccomandato in tutti i bambini prima dell'inizio della scuola, preferibilmente tra i 3 e i 4 anni sino agli 11 anni e questo screening ortottico ha l’obiettivo di individuare precocemente patologie in fase asintomatica quali ambliopia, strabismo e difetti refrattivi, allo scopo di garantire un corretto sviluppo del sistema visivo e permettere al bambino di cominciare o di continuare il percorso scolastico al meglio.

In quest'ottica i dirigenti sezionali UICI invitano i genitori a non farsi sfuggire questo importante progetto di salvaguardia degli occhi accompagnando i propri figli nella nostra sede, proprio perchè crede nella prevenzione.