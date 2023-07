Anche Camporosso tra i Comuni che hanno scelto l’illuminazione pubblica targata Ardea

Il mese di luglio porta nuove notizie positive per Ardea, società del Gruppo Egea specializzata nell’illuminazione pubblica, con l’ingresso tra i territori serviti. Tra questi, per la nostra provincia c'è anche Camporosso, oltre alla piemontese Marene.

Salgono pertanto a 19 i comuni gestiti da Ardea, con oltre 38.000 punti luce e una copertura che supera i 100.000 abitanti con un focus prevalente nel Nord Ovest e in particolar modo nella provincia di Cuneo, a testimonianza di un lavoro fatto attraverso un attento dialogo con le istituzioni e le comunità, e soprattutto concrete soluzioni congiunte nella direzione della sostenibilità ambientale.



“Il principale segmento di mercato di Ardea è rappresentato dai piccoli e medi centri abitati, ma senza escludere gare per i centri metropolitani, partecipate in aggregazione a primari player di mercato”, sottolinea in una nota Andrea Pautasso, amministratore delegato di Ardea. “L’illuminazione pubblica è un settore caratterizzato da consumi di energia elettrica eccessivi e sproporzionati rispetto alla qualità del servizio elargito al cittadino; in questo contesto Ardea offre sistemi di illuminazione in grado di ottenere il massimo risparmio energetico ed economico valutabile intorno al 60%, insieme ad un eccellente comfort visivo, in modo da migliorare la percezione degli spazi e della sicurezza dei cittadini”.

Ardea, grazie al proprio know how, unisce il risparmio energetico a quello economico grazie all’implementazione delle migliori tecnologie di telecontrollo che permettono di ottimizzare la regolazione del flusso luminoso degli apparecchi, fornendo l’illuminazione corretta, in relazione alle condizioni metereologiche, all’uso degli spazi pubblici ed al traffico veicolare. In tal senso Ardea vanta diverse certificazioni di qualità internazionale che garantiscono un elevato livello di qualità nella gestione dei processi.