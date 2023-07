Bordighera: lunedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato, per lunedì prossimo alle 19, il Consiglio comunale di Bordighera. Si tratterà, tra l’altro, della prima assise dopo il pronunciamento sul ricorso presentato dopo le elezioni dalla lista legata al Consigliere di opposizione Massimiliano Bassi, che aveva perso le elezioni per una manciata di voti.

All’ordine del giorno la nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Sarà poi la volta di una serie di pratiche tecniche come la ratifica a due variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, la verifica degli equilibri generali di bilancio 2023-2025, la modifica al regolamento comunale dei contratti e un’integrazione al regolamento comunale di Polizia Urbana.

Al termine verrà discussa l’acquisizione di una porzione di terreno per l’allargamento della sede stradale di via Sapergo, il piano delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari per un’Autorimessa comunale in via Canova e lo svincolo di una struttura alberghiera.