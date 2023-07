Bordighera, nuove strutture ricettive: 200mila euro per il piano di defiscalizzazione

L’Amministrazione Ingenito è pronta ad avviare il piano di defiscalizzazione per l’apertura di nuove strutture ricettive, che per i primi anni della loro attività saranno esentate dal versamento della Tari, del canone unico e dell’Imu per la parte di competenza comunale. L’obiettivo è duplice: potenziare l’offerta turistica di Bordighera e favorire l’iniziativa degli imprenditori.

“Come avevamo previsto nel nostro programma, un impegno concreto per il tessuto economico e turistico: sostanzialmente azzereremo le imposte comunali per coloro che sceglieranno di aprire una struttura ricettiva a Bordighera sostenendoli nei primi anni di avviamento dell’impresa” - commenta l’Amministrazione - “Agiamo in continuità con il primo mandato: nel 2018 infatti abbiamo realizzato un piano di defiscalizzazione analogo destinato agli esercizi di vicinato. A seguire, negli anni della pandemia, abbiamo messo in campo tutte le risorse possibili per supportare commercianti ed attività nel superare quel frangente difficilissimo. Ora questa nuova iniziativa, che testimonia grande attenzione per gli operatori economici confermata anche dal sempre crescente interesse di investitori nei confronti di Bordighera”.

Le risorse per attuare il piano di defiscalizzazione per nuove attività ricettive ammontano a 200.000,00 euro e rientrano nell’ambito della sesta variazione di bilancio 2023/2024/2025, che sarà presentata in Consiglio Comunale entro fine luglio.