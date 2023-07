Ventimiglia: incidente sull'Aurelia, strada chiusa al km 689 per alcune ore

E’ stata chiusa al traffico provvisoriamente la statale Aurelia a Ventimiglia, al km 689,900, per consentire le operazioni di messa in sicurezza a seguito di un incidente autonomo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è stato impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

La strada è stata poi riaperta nella tarda mattinata a seguito dell'intervento di Anas e delle forze dell'ordine.