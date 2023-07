Vigilanza davanti al Cimitero di Ventimiglia, il PD cittadino contro l'ingaggio di guardie giurate

“Un luogo sacro di raccoglimento, di vicinanza ai nostri cari trasformato in un luogo presidiato da guardie giurate, per la superficialità e l'incompetenza dimostrate sinora dall'amministrazione comunale”. A dirlo è il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia che continua: “Ci chiediamo dove siano finiti i contatti con Roma che il Sindaco ha tanto declamato durante la campagna elettorale e che avrebbero risolto la situazione di Ventimiglia, tra disagio dei cittadini e necessità di un campo per i migranti.

Il cimitero trasformato in bivacco perché la temperatura è superiore ai 30 gradi, persone abbandonate a sé stesse che cercano un po' di riparo e acqua; quale la risposta del Sindaco? Non si pone minimamente il problema umano del bisogno di queste persone, ma corre ai ripari con miopia leghista: ingaggia vigilantes privati a spese del cittadino per negare l'accesso al cimitero. Questo è il risultato di anni di mancanza di gestione del fenomeno migratorio nella città, ogni misura presa non risolve il problema e anzi rischia di acuirne gli effetti”.