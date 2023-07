Ventimiglia: Panetta in maggioranza? Il Partito Democratico commenta "Nulla di nuovo"

“Dal Sindaco prove di liaison con Panetta? Nulla di nuovo sotto il sole. Apprendiamo dai Sanremo News di apprezzamenti da parte del Sindaco di Muro alla ex-candidata Sindaca Tiziana Panetta, 100% civica, almeno in campagna elettorale. La voglia di entrare in maggioranza non è mai stata nascosta dalla Consigliera Panetta, che oggi incassa anche il parere favorevole del Sindaco leghista Di Muro”.

Interviene in questo modo il circolo ventimigliese del Partito Democratico, dopo la notizia pubblicata questa mattina dal nostro giornale (QUI). “Resta difficile immaginare come la Giunta, i partiti e le liste riusciranno a gestire un'eventuale coabitazione con la nuova consigliera, già Assessore all'Urbanistica con Scullino, e grande sostenitrice delle pratiche Dimar e Coop, pratiche alle quali la Lega si schierò compattamente contraria”.

“Oppure termina il Pd - quando tornerà sul tavolo del Sindaco la questione ‘Campo Migrant’i, con Panetta favorevole e la maggioranza di cui farà parte, contraria. Tuttavia il passaggio in maggioranza di Panetta resta sul tavolo, nulla di nuovo sotto il sole”.