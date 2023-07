Imperia, un montascale trasportabile contro le barriere architettoniche. Oggi la presentazione alla Commissione PEBA

Su invito dell’Assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo, si è riunita stamane, presso l’Ex Palazzo Comunale di Oneglia, la Commissione Consiliare PEBA, alla quale è stato illustrato l’utilizzo del nuovo montascale gommato per il trasporto delle persone con disabilità motorie, di recente acquistato dal Comune. La dimostrazione è stata effettuata da parte di personale specializzato dell’Officina Ortopedica Sanremese.

“All’interno del progetto di crescita del settore della solidarietà, fortemente voluto dal sindaco Claudio Scajola, si è provveduto all’acquisto di questa attrezzatura, che nello specifico andrà a coprire eventuali esigenze che si potranno avere alla riapertura - prevista per settembre - del vecchio refettorio scolastico in Piazza Roma, ad oggi non accessibile e non adeguabile in tempi brevi. La versatilità e la leggerezza di questo ausilio permetterà peraltro di intervenire in modo puntuale in altre occasioni. Andiamo avanti, con costanza, a cercare di sostenere il più possibile le nostre fasce più deboli”, commenta l’assessore Gandolfo.

“È bello riprendere l’attività della Commissione PEBA con la consegna di questo montascale trasportabile per persone con mobilità ridotta. Ringrazio il sindaco e l'assessore Laura Gandolfo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Noi andiamo su e giù per le nostre scale senza renderci conto della bellezza dei nostri movimenti e di quanto, invece, per chi ha disabilità motorie e per i loro genitori tutto ciò sia come scalare una montagna. Un bel passo in avanti che salutiamo positivamente”, commenta il presidente della Commissione PEBA, Orlando Baldassarre.