Sanremo: anche ieri serie di controlli alla differenziata, due locali e 10 privati multati dalla Municipale

Nuova operazione della Polizia Municipale insieme ai Rangers d’Italia, per verificare i conferimenti dell’immondizia, soprattutto in centro a Sanremo.

Ieri sera, in particolare, è stato monitorato il punto di via San Francesco, identificando tutte le persone che volevano conferire fuori orario. Controllate le vie centrali e periferiche come via Pietro Agosti, via Martiri e via Roma. Sono state sanzionate due attività ristorazione che hanno conferito alla chiusura mentre, in totale, sono state elevate una decina di verbali.

Alla serata di controlli erano presenti sei Rangers e due agenti della Municipale.