Marocchino evaso dalla struttura dove sarà rinchiuso Luca Delfino: l'ultimo avvistamento a Sanremo

La scorsa notte un detenuto che si trova nella Rems di Prà, lo stesso istituto psichiatrico in cui è atteso l'arrivo di Luca Delfino, il prossimo 28 luglio , è scappato. La fuga è stata semplice: l'uomo, un marocchino di 37 anni, ha sfondato un cancello ed è fuggito; il guardiano della struttura lo ha visto, ha provato a fermarlo, ma senza riuscirci.

Al momento l'evaso è ricercato, sul posto i carabinieri. L'allarme per l'evasione, l'ennesima dalla Rems, è partito sui social da parte dei cittadini di Prà spaventati dall'arrivo del killer di Antonella Multari. Il marocchino è stato avvistato questa mattina presto a Sanremo.



“Ennesima evasione alla rems sulle alture di Pra - si legge - pochi minuti fa evasione dal cancello principale. Tutto questo a pochi giorni dall’arrivo di Delfino. Complimenti alla struttura per come sta operando in questi anni, soprattutto in questo periodo così delicato. Mi domando se chi si assume la responsabilità di questo trasferimento sappia esattamente quello che succede qui. Combatteremo per la nostra sicurezza, questa è l’unica cosa certa”.