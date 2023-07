Badalucco si prepara a protestare contro diga e invasi, "Un invito a tutta la valle Argentina"

Badalucco si prepara a protestare contro la diga. Un gruppo di cittadini ha annunciato l'organizzazione di un corteo di protesta per dire no ad ogni forma di diga o invaso nel torrente Argentina.

La decisione è maturata dopo gli ultimi incontri che si sono svolti in Comune a Taggia alla presenza dei sindaci dei cinque comuni toccati dallo studio di fattibilità finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valutare la costruzione di una diga di almeno 50 metri in zona Glori. Gli amministratori di Taggia, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora, stanno portando avanti una linea di dialogo con Roma che per arrivare ad un accordo di programma che parla di invasi. I primi cittadini chiedono che Roma riveda l'oggetto del finanziamento da 800mila euro, (200mila euro da Rivieracqua), per valutare non una grande diga ma alcuni piccoli sbarramenti con un'altezza massima di 15 metri.

"Siamo in attesa delle necessarie autorizzazioni ma ci stiamo organizzando per protestare - spiegano i promotori dell'iniziativa - Il nostro è un invito a partecipare, rivolto ai badalucchesi certo, così come anche agli abitanti della Valle Argentina. Il nostro è un 'No' chiaro a ogni forma di diga sul torrente Argentina".