Gori 2.0: i parrucchieri Gori aprono un nuovo salone al porto di Marina degli Aregai

La passione di Valeria Movileanu per l’hair-care nasce da piccolissima quando per gioco inizia a tagliare i capelli e a fare acconciature alla sua famiglia. Per lei l’iscrizione alla scuola è stata una bellissima sorpresa che la madre ha voluto regalarle visto il suo grande interesse per questo mondo.

Valeria è molto soddisfatta del suo percorso e a breve sarà una dipendente dello staff Gori. Da sempre affascinata allo styling e da tutto ciò che riguarda pieghe, tagli, colori e acconciature, Valeria ha sempre desiderato crescere in questo ambito e lavorare a stretto contatto con le persone. Nel suo percorso alla Gori Hair School ha studiato gestione con la docente Alessandra Lanteri che insegna ai ragazzi tutto ciò che riguarda la gestione aziendale e i social media. Inoltre ha studiato psicologia con Maurizio Bergaglia, per riuscire a relazionarsi al meglio con i clienti.

Valeria è pronta a frequentare il terzo anno dove imparerà da Paolo Gori e il suo staff la personalizzazione dei tagli e i migliori trucchi per un giorno diventare un responsabile tecnico in uno dei saloni Gori. Per Valeria è fondamentale rimanere sempre aggiornata perché le mode cambiano continuamente e i clienti vogliono sempre rinnovare il loro look. Le tendenze nel mondo dell’hairstylist nell’ultimo anno sono cambiate notevolmente, i bisogni e le aspettative dei clienti sono in continua evoluzione ed è fondamentale stare al passo con i tempi.

Valeria cerca di venire incontro alle esigenze dei clienti e cerca di sperimentare anche colori e tagli stravaganti. Il suo progetto futuro è quello di diventare una delle dipendenti del nuovo salone Gori. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 30 luglio al Porto Marina degli Aregai.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)