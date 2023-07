A settembre vertice regionale del centrodestra a Sanremo, Rosso "Obiettivo di riconquistare la città simbolo”

“Quelle del 2024 saranno elezioni molto importanti e vedranno il centrodestra protagonista in Europa, in Italia e ovviamente in Liguria ed è per questo che ritengo che sia opportuno riunire la coalizione di governo per iniziare a focalizzarci sull’impegno elettorale e non farci trovare impreparati dalla duplice, se non triplice, chiamata al voto con le europee, le amministrative e la possibile aggiunta del ritorno al voto di primo livello per le provincie. Per questo ho sentito tutti i coordinatori regionali che hanno accettato di vederci a settembre a Sanremo”

Cosi il commissario regionale di Fratelli d’Italia, l’On.Matteo Rosso, spiega il motivo per cui ha proposto ai coordinatori regionali di Lega (Rixi), Forza Italia (Bagnasco), Noi con l’Italia/Noi Moderati (Bissolotti) ed il governatore Toti, di convocare un tavolo politico regionale per affrontare il tema delle elezioni amministrative del 2024.

“Abbiamo scelto Sanremo non solo perché è il Comune più grande della Liguria ad essere chiamato al voto l’anno prossimo ma soprattutto per il suo grande valore simbolico” _ commenta Matteo Rosso la scelta del Comune che è stata la prima amministrazione in Liguria ad essere conquistato nel 1995 ed il prossimo anno si ripresenta la possibilità di tornare al governo di questa città la cui notorietà ed importanza travalica i confini regionali.

Appuntamento, quindi, a settembre per il centrodestra unito che guida il Paese e la Liguria.